Vincita straordinaria alle porte di Milano | oltre 1,3 milioni con una giocata da soli 2 euro all' Eurojackpot

Notizia in breve

Un giocatore nella provincia di Milano ha vinto più di 1,3 milioni di euro con una giocata da soli 2 euro all’Eurojackpot. Durante l’estrazione 45 di martedì 2 giugno, il premio è stato assegnato a una singola schedina, contribuendo a un montepremi totale condiviso tra diversi paesi europei. La vincita rappresenta una delle più alte registrate in Italia in questa estrazione. Nessun dettaglio è stato reso noto sul luogo esatto di gioco o sul vincitore.