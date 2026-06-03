Vincita straordinaria alle porte di Milano | oltre 1,3 milioni con una giocata da soli 2 euro all' Eurojackpot
Un giocatore nella provincia di Milano ha vinto più di 1,3 milioni di euro con una giocata da soli 2 euro all’Eurojackpot. Durante l’estrazione 45 di martedì 2 giugno, il premio è stato assegnato a una singola schedina, contribuendo a un montepremi totale condiviso tra diversi paesi europei. La vincita rappresenta una delle più alte registrate in Italia in questa estrazione. Nessun dettaglio è stato reso noto sul luogo esatto di gioco o sul vincitore.
La fortuna fa tappa nella provincia di Milano e regala un risveglio da sogno a un giocatore. L’estrazione 45 di martedì 2 giugno di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore caratterizzato da un montepremi comune in tutta Europa, ha baciato l’Italia grazie a una singola e straordinaria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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