Una vincita al Lotto da 22mila e 500 euro con una giocata da 5 euro a Lanciano

Una vincita di 22.500 euro è stata realizzata a Lanciano, in Abruzzo, con una giocata da 5 euro al Lotto. L’estrazione si è svolta venerdì 27 marzo e il premio è stato ottenuto grazie a un terno sulla ruota di Milano. La giocata è stata effettuata in un punto vendita situato in via Santo Spirito.

A segno l'Abruzzo con il Lotto con una vincita da 22.500 euro registrata a Lanciano. Come riporta Agipronews, la vincita risale all'estrazione di venerdì 27 marzo ed è stata centrata con un terno sulla ruota di Milano e una giocata da 5 euro in un punto vendita di via Santo Spirito. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,5 milioni di euro, per un totale di 351,5 milioni di euro da inizio 2026. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Si cerca a Lanciano il misterioso vincitore di 50mila euro al Superenalotto: può riscuotere al massimo entro il 20 marzo Sì della giunta al progetto per la gestione dei servizi di igiene urbana proposto da Ecolan spa: ecco l'iter per l'affidamento 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Una vincita al Lotto da 22mila e 500 euro con una giocata da 5 euro a Lanciano Articoli correlati Leggi anche: La fortuna bacia la Campania: centrata una vincita da 22.500 euro al Lotto Colpo Eurojackpot a Bari: vinti 185mila euro con una giocata da soli 2 euroLa giocata fortunata è stata realizzata in una tabaccheria di via Cairoli, in occasione dell'estrazione di venerdì 13 marzo La dea bendata bacia Bari...