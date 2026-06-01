Vincita super al Lotto con una giocata da due euro

Un giocatore di un punto vendita ha vinto oltre 13.000 euro con una giocata da due euro al Lotto, grazie a una quaterna e quattro terni realizzati nei concorsi di venerdì 29 maggio. La vincita si è verificata in una località della regione. Nei due giorni successivi, i concorsi hanno portato un ulteriore premio di oltre 26.000 euro in totale, con una doppietta di vincite che coinvolgono vari numeri e combinazioni.

Festeggia la Campania con una doppietta da oltre 26mila euro nei concorsi del Lotto di venerdì 29 e sabato 30 maggio: come riporta Agipronews, una quaterna e quattro terni, con una giocata da due euro, regalano oltre 13mila euro, venerdì, a un fortunato giocatore di un punto vendita in via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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SuperEnalotto - Drawing and Results 19 May 2026

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