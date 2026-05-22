Il procuratore Cieri incontra gli studenti dei Salesiani | una lezione di legalità nel solco di Falcone e Borsellino

Questa mattina, il procuratore ha incontrato gli studenti dei Salesiani per una lezione dedicata alla legalità, in ricordo di Falcone e Borsellino. L'appuntamento si è svolto in un clima di partecipazione attiva, con interventi e domande da parte dei giovani presenti. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alla giustizia e alla lotta contro la criminalità organizzata. L'evento ha coinvolto diverse classi e ha visto la partecipazione di docenti e rappresentanti scolastici.

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