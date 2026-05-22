Il procuratore Cieri incontra gli studenti dei Salesiani | una lezione di legalità nel solco di Falcone e Borsellino
Questa mattina, il procuratore ha incontrato gli studenti dei Salesiani per una lezione dedicata alla legalità, in ricordo di Falcone e Borsellino. L'appuntamento si è svolto in un clima di partecipazione attiva, con interventi e domande da parte dei giovani presenti. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alla giustizia e alla lotta contro la criminalità organizzata. L'evento ha coinvolto diverse classi e ha visto la partecipazione di docenti e rappresentanti scolastici.
Una mattinata intensa, sospesa tra l'alto valore delle istituzioni e la spontaneità vibrante del mondo giovanile. Il teatro San Luigi dell’Istituto salesiano di Forlì ha ospitato venerdì mattina un "Buongiorno speciale" che ha visto come ospite d’eccezione il procuratore della Repubblica di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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