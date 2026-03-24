Villa Molin la dimora che si specchia sul fiume

Realizzata nel 1597, Villa Molin è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, l’architetto vicentino che lo storico Rudolf Wittkower definì “il padre intellettuale del neoclassicismo”. Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, la villa rappresenta un affascinante percorso nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Padova e il suo territorio: la preziosa Villa Molin e il suo giardino romantico con aperitivo finaleDomenica 29 Marzo 2026. Villa Molin è una di quelle scoperte che lasciano l'osservatore senza fiato. La residenza signorile che si erige maestosa sul Canale Battaglia è uno dei capolavori di Vincenzo ... padovaoggi.it

"... a lato vi è un delicioso e gran giardino e si ha la veduta dei monti Euganei" Vincenzo Scamozzi 1597 VILLA MOLIN Via Ponte della Cagna 106 Padova https://villamolinpadova.com/prenota-la-visita/ Villa Molin si propone di diventare un luogo di ricerca, ap - facebook.com facebook