Villa Bardini guarda al futuro concessione estesa a 50 anni e investimenti per 45 milioni di euro

È stato firmato un accordo tra l'Agenzia del Demanio e una fondazione per estendere a 50 anni la concessione del complesso di Villa Bardini e del suo giardino. L'intesa prevede anche investimenti per un totale di 45 milioni di euro destinati al restauro e alla valorizzazione della struttura.

Un accordo che proietta Villa Bardini nel futuro. È stata firmata oggi l'intesa tra l'Agenzia del Demanio e la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron ETS che estende da oggi a 50 anni la concessione del complesso monumentale di Villa Bardini e del suo giardino. Un passaggio considerato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Firenze - Villa Bardini guarda al futuro, concessione estesa a 50 anni

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Villa Bardini guarda al futuro: concessione estesa a 50 anni, investimenti per 45 milioniVilla Bardini avrà una concessione di 50 anni e riceverà investimenti per 45 milioni di euro.

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