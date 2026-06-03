Vigili del Fuoco Pesaro Urbino | Angelo Ursini assume la guida

Angelo Ursini è stato nominato nuovo comandante dei Vigili del Fuoco nella provincia di Pesaro Urbino, sostituendo Lodovico Camilletti. Ursini ha alle spalle un’esperienza pregressa nel settore, anche a livello di comando, e ora assume la guida del reparto locale. La sua nomina è stata ufficializzata di recente.

Chi è l'ufficiale che succede a Lodovico Camilletti?. Quali esperienze pregresse porterà Angelo Ursini nel nuovo comando?. Come cambierà la gestione delle emergenze nel territorio pesarese?. Perché questo cambio di leadership è fondamentale per la sicurezza locale?.? In Breve Camilletti lascia il comando per raggiungimento limiti d'età previsti. Vincenzo Bennardo e comandanti provinciali Marche partecipano alla cerimonia. Ursini proviene dal ruolo di vicario presso il Comando di Ancona. Cambio leadership coinvolge capi reparto, tecnici e personale amministrativo locale. Il passaggio di consegne ai Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino: Angelo Ursini assume la guida del Comando. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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