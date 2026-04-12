Pesaro cornicione a rischio | i Vigili del Fuoco bloccano la via

A Pesaro, la strada San Francesco è stata temporaneamente chiusa dai Vigili del Fuoco a causa di un cornicione in condizioni di degrado che poteva compromettere la stabilità dell’area. L’intervento, iniziato poco dopo le 12 di oggi, domenica 12 aprile 2026, ha consentito di mettere in sicurezza la zona e di prevenire eventuali incidenti. Le autorità stanno valutando le prossime mosse per intervenire sull’edificio interessato.

Un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza via San Francesco a Pesaro, dove poco dopo le ore 12 di oggi, domenica 12 aprile 2026, un cornicione in stato di degrado minacciava la stabilità della zona. I soccorritori hanno operato sul posto utilizzando un’autoscala per rimuovere i frammenti ammalorati della struttura, mentre la Polizia locale coordinava le operazioni e gestiva il blocco della circolazione, che ha impedito il passaggio di pedoni e veicoli per tutta la durata dell’attività. Gestione della sicurezza e impatto sulla viabilità urbana. La necessità di intervenire con mezzi speciali ha trasformato temporaneamente il cuore della via in un cantiere operativo sotto il controllo delle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesaro, cornicione a rischio: i Vigili del Fuoco bloccano la via Ex Banca d'Italia, cornicione a rischio crollo: intervento dei vigili del fuoco e marciapiede transennatoIntervento nell'edificio di via Marconi e viabilità gestita dalla polizia locale. Roma, cadono calcinacci dal cornicione di un palazzo al Fleming: intervengono i vigili del fuoco(Adnkronos) – Cadono calcinacci dal terrazzo di un palazzo al quartiere Fleming di Roma Nord.