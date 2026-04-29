M5S Pesaro e Urbino | Ruggeri guida la sfida della continuità

Ruggeri è stata confermata come coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle nell’area di Pesaro e Urbino. La nomina è stata annunciata recentemente e segna un passaggio importante per il partito nella zona. La sua responsabilità sarà quella di coordinare le attività e le iniziative del movimento nel territorio, mantenendo la continuità con le precedenti gestioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organismi del partito.

? Cosa sapere Ruggeri riceve la conferma come coordinatrice provinciale M5S nell'area Pesaro e Urbino.. La decisione del consiglio nazionale garantisce continuità politica alla gestione territoriale del movimento.. La politica del Movimento 5 Stelle nell’area tra Pesaro e Urbino mantiene la sua guida attuale: Ruggeri riceve la conferma come coordinatrice provinciale dopo la decisione presa da Conte e dal consiglio nazionale pentastellato. L’aggiornamento delle designazioni territoriali è stato reso noto tramite il portale ufficiale della sigla politica. La consigliera regionale, che già ricopriva questo ruolo dal febbraio 2023, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai vertici, ribadendo la volontà di agire con fermezza per il bene del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S Pesaro e Urbino: Ruggeri guida la sfida della continuità Notizie correlate Pesaro Urbino: Sinistra per Urbino punta a pubblica gestione dell’acqua e stop nuovi invasi per crisi idrica.Pesaro, 18 febbraio 2026 – Sinistra per Urbino lancia una sfida sulla gestione delle risorse idriche nella provincia, contestando la logica del... Valguarnera, Carmen Cutrona guida la sfida per la continuitàA Valguarnera, la corsa per il comando del municipio ha preso una direzione definitiva con l’annuncio della candidatura di Carmen Cutrona alla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ruggeri riconfermata da Conte e Consiglio coordinatrice provinciale M5s Pesaro Urbino; M5S, Marta Ruggeri confermata Coordinatrice Provinciale di Pesaro e Urbino; Movimento 5 Stelle, cambio al vertice in provincia di Rimini: nominata la nuova coordinatrice; M5S, Maria Angela Bigoli nuova coordinatrice provinciale. Ruggeri riconfermata da Conte e Consiglio coordinatrice provinciale M5s Pesaro UrbinoLa consigliera regionale M5s, Marta Ruggeri, è stata confermata dal presidente Giuseppe Conte e dal consiglio nazionale pentastellato come coordinatrice provinciale di Pesaro e Urbino, incarico che gi ... ansa.it No all'impianto di Riceci, stangata di Marche Multiservizi sulle imprese. Ruggeri (M5S): «Inaccettabile, così si scaricano i costi di scelte sbagliate»PESARO L’impianto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non è stato autorizzato e, quindi, le aziende ora devono aprire i cordoni della borsa. Come era prevedibile, Marche Multiservizi scarica sugli ... corriereadriatico.it https://www.viverepesaro.it/2026/04/27/press-tour-atim-m5s-pesaro-ancora-esclusa/70876/ - facebook.com facebook