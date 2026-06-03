Vigilante morso e minacciato di Hiv la fidanzata | Sei mesi senza poterci baciare Relazione distrutta

Da anconatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato fermato dopo aver rubato una birra in un supermercato e aver morso un vigilante. Prima di essere bloccato, ha minacciato di essere affetto da HIV e epatite, dicendo di dover disinfettare. La polizia ha riferito che l’uomo ha anche urlato al vigilante di essere malato. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e al successivo accertamento delle condizioni di salute dell’uomo. La sua fidanzata ha commentato che il suo comportamento ha distrutto la loro relazione, sottolineando che non potranno baciarsi per sei mesi.

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SENIGALLIA – Ruba una birra al Conad, scatta l’antitaccheggio, morde il vigilante e gli urla in faccia: “Ho l’Hiv e l’epatite, disinfettati”. Per sei mesi l’addetto alla sicurezza ha vissuto nell’ansia di un contagio, tra terapia antivirale e prelievi. Questa mattina il 32enne, nativo di Velletri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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