Vigilante morso e minacciato di Hiv la fidanzata | Sei mesi senza poterci baciare Relazione distrutta

Un uomo è stato fermato dopo aver rubato una birra in un supermercato e aver morso un vigilante. Prima di essere bloccato, ha minacciato di essere affetto da HIV e epatite, dicendo di dover disinfettare. La polizia ha riferito che l’uomo ha anche urlato al vigilante di essere malato. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e al successivo accertamento delle condizioni di salute dell’uomo. La sua fidanzata ha commentato che il suo comportamento ha distrutto la loro relazione, sottolineando che non potranno baciarsi per sei mesi.

SENIGALLIA – Ruba una birra al Conad, scatta l’antitaccheggio, morde il vigilante e gli urla in faccia: “Ho l’Hiv e l’epatite, disinfettati”. Per sei mesi l’addetto alla sicurezza ha vissuto nell’ansia di un contagio, tra terapia antivirale e prelievi. Questa mattina il 32enne, nativo di Velletri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ruba una birra, poi morde un vigilante urlandogli: “Ho l’Hiv e l'epatite, disinfettati”Un uomo di 32 anni di Senigallia è stato portato a processo per aver rubato una birra e aver poi aggredito un vigilante nel supermercato Conad del...

Il cadavere di Pamela Genini senza testa, l’ex fidanzato in tv: “Io minacciato da mesi, vogliono zittirmi”Il corpo di Pamela Genini, privo di testa, è stato rinvenuto in circostanze ancora da chiarire.

Vigilante morso da un ladro: La mia vita d’inferno tra prelievi e antivirus per paura del contagioRuba una birra, poi morde un vigilante urlandogli: Ho l’Hiv e l’epatite, disinfettati. Per mesi l’addetto alla sicurezza di un supermercato è stato in ansia pensando di essere stato contagiato dopo ... ilrestodelcarlino.it

Scoppia parapiglia in un locale, reagisce e stacca con un morso la falange del dito al vigilanteSiena, 24 febbraio 2026 – Non c’era l’imputato in tribunale, neppure la vittima di quel morso. Lo aveva afferrato così forte alla mano da staccargli addirittura la porzione della falange di un dito. lanazione.it