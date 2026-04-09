Ruba una birra poi morde un vigilante urlandogli | Ho l’Hiv e l' epatite disinfettati

Un uomo di 32 anni di Senigallia è stato portato a processo per aver rubato una birra e aver poi aggredito un vigilante nel supermercato Conad del centro commerciale Il Mulino. L’episodio, avvenuto il 24 febbraio 2021, ha visto il coinvolgimento di un tentativo di fuga e un successivo comportamento aggressivo, in cui l’uomo ha urlato di avere HIV e epatite, chiedendo di essere disinfettato.

SENIGALLIA - Una birra rubata, una fuga e poi l’escalation di violenza. È finito a processo un 32enne senigalliese per quanto accaduto il 24 febbraio 2021 al supermercato Conad del centro commerciale Il Mulino. È accusato di rapina impropria e lesioni. Sorpreso da un addetto alla sicurezza mentre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Senigallia, zuffa al market, morde il vigilante: «Ho epatite e Hiv, ora disinfettati»SENIGALLIA - Interviene per sedare una zuffa scoppiata all’interno del supermercato, blocca il presunto ladruncolo e poi viene aggredito con un morso... Ruba al Tigotà e morde il vigilante per scappare: 31enne arrestataFermata dai Carabinieri a Nonantola dopo aver sottratto merce per oltre 160 euro e aggredito la guardia giurata: il giudice convalida l'arresto per... Temi più discussi: Vigilante morso da un ladro: La mia vita d’inferno tra prelievi e antivirus per paura del contagio; Ruba due birre e aggredisce una poliziotta fuori servizio: arrestata 40enne; Macerata, ruba birra in un supermercato: denunciato un 20enne; Picchia il vigilante dopo aver rubato: preso grazie alla foto scattata da un dipendente del supermercato. Vigilante morso da un ladro: La mia vita d’inferno tra prelievi e antivirus per paura del contagioLavorava in un supermercato di Senigallia quando sorprese un uomo a rubare una birra. Il 32enne gli urlò: Ho l’Hiv, l’epatite e il covid: disinfettati. L’imputato ha tentato un risarcimento. ilrestodelcarlino.it Ruba una birra e aggredisce la direttrice del supermercato: arrestato 57enneFurto degenerato in violenza nel centro storico di Firenze, dove un uomo di 57 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina dopo aver aggredito la direttrice di un supermercato. L’episodio è avvenuto ... gonews.it IN QUESTO MODO FANNO IMPAZZIRE TUTTA LA FAMIGLIA! Andranno a ruba e saranno pronti in soli 15 minuti. La ricetta - facebook.com facebook “Il dipendente ruba nell’azienda”: a casa gli trovano mezzo chilo d’oro, scatta l’arresto x.com