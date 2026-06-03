Vietri sul Mare | un chiodo sotto la sabbia ferisce un bambino

Un bambino si è ferito a una mano dopo aver trovato un chiodo sotto la sabbia di una spiaggia libera a Vietri sul Mare. L’oggetto, lungo diversi centimetri, era nascosto sotto la superficie, rendendo difficile il suo ritrovamento. La presenza del chiodo ha sollevato dubbi sulla pulizia e manutenzione dell’area. Le autorità competenti stanno verificando chi sia responsabile della mancata rimozione di oggetti pericolosi dalla spiaggia.

Come è stato possibile che un oggetto così lungo restasse nascosto?. Chi deve rispondere della mancata pulizia di quella spiaggia libera?. Quali misure adotterà la polizia locale per mettere in sicurezza l'area?. Cosa emergerà dalle indagini sulla dinamica dell'incidente?.? In Breve Chiodo metallico lungo 30 centimetri conficcato sotto la zona del pollice del piede.. Intervento tempestivo degli operatori del 118 per la medicazione del minore.. Polizia locale incaricata della messa in sicurezza dell'area della spiaggia libera.. Necessità di controlli sistematici sulla pulizia dei litorali di Vietri sul Mare.. Un chiodo di 30 centimetri ferisce un bambino sulla spiaggia di Vietri sul Mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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