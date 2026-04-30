Sostenibilità a Vietri sul Mare svolta green | e-bike per la polizia municipale

A Vietri sul Mare, la polizia municipale ha introdotto due biciclette elettriche nel proprio parco mezzi. Questi nuovi strumenti permetteranno agli agenti di muoversi sul territorio in modo più rapido e senza emissioni di gas nocivi. La scelta di adottare mezzi a pedalata assistita si inserisce in un progetto di sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’attività di controllo sulla qualità dell’aria locale.

La polizia municipale di Vietri sul Mare (Salerno) da ora in avanti sarà più green: sono infatti entrati a far parte dei mezzi di servizio due biciclette elettriche che consentiranno agli agenti di muoversi sul territorio in modalità più snella ma soprattutto senza inquinare. L’arrivo delle due e-bike è frutto della partecipazione dell’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone ad un bando della Regione Campania attraverso la Scuola regionale di polizia locale per l’acquisto di apparecchiature ecosostenibili e la scelta è andata ai due mezzi elettrici a due ruote. “L’arrivo di queste nuove biciclette elettriche segna un passo concreto per una Vietri moderna, agile e profondamente rispettosa dell’ambiente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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