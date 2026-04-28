A Vietri sul Mare, la Polizia Municipale ha adottato due nuove e-bike, ampliando così il parco mezzi utilizzati dagli agenti. Questa novità mira a favorire pratiche più sostenibili e a migliorare la mobilità sul territorio. Le biciclette elettriche si aggiungono alle risorse già in uso, rappresentando un passo concreto verso un'azione più rispettosa dell'ambiente. La modifica è entrata in vigore a partire da oggi.

Vietri sul Mare compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale. Da oggi, infatti, la Polizia Municipale potrà contare su due nuove e-bike, entrate ufficialmente a far parte del parco mezzi in dotazione agli agenti. I nuovi veicoli elettrici consentiranno un controllo del territorio più snello, soprattutto nelle aree pedonali e a maggiore afflusso, garantendo al tempo stesso un impatto ambientale ridotto. Un progetto finanziato dalla Regione Campania. L’acquisizione delle biciclette elettriche è stata possibile grazie alla partecipazione del Comune, guidato dal sindaco Giovanni De Simone, a un bando della Regione Campania attraverso la Scuola Regionale di Polizia Locale, finalizzato all’acquisto di apparecchiature ecosostenibili.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Vietri sul Mare, la Polizia Municipale diventa green: arrivano le e-bike

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