Il 27 e 28 giugno si terrà a Vieste un torneo di beach volley. L’evento si svolgerà sulla spiaggia cittadina, coinvolgendo squadre di diverse regioni. Sono previste partite diurne con numerosi match in programma, e l’organizzazione prevede spazi dedicati alle attività collaterali. La manifestazione durerà due giorni e coinvolgerà sia atleti amatoriali che professionisti.

Le splendide spiagge di Vieste si preparano ad accogliere uno degli appuntamenti più attesidell'estate: il King & Queen Beach Volley Serie A, in programma il 27 e 28 giugno, un evento cheunisce spettacolo sportivo, promozione del territorio e grandi protagonisti dello sport italiano.La kermesse si svolgerà sul tratto di spiaggia libera a nord dello stabilimento balneare ParadisoSelvaggio sul lungomare Mattei. Monica De Gennaro, detta “Moki”, è la più forte libero al mondo e simbolo della pallavolo azzurra.Si è affermata come libero di riferimento a livello mondiale grazie alle sue eccezionali qualitàdifensive, alla precisione in ricezione e alla continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Vieste capitale dell’estate sportiva: il 27 e 28 giugno arriva il grande beach volley

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