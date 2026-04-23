Capitale del beach volley | arena per tutta l’estate

Una proposta che si fa strada nelle discussioni locali riguarda l’installazione di campi da beach volley nella zona centrale della città. L’idea prevede la realizzazione di un’area dedicata a questa disciplina, aperta durante tutta la stagione estiva. L’obiettivo è offrire uno spazio di svago e sport per residenti e turisti, creando un punto di riferimento per gli appassionati di questa attività. Sono state avanzate diverse proposte per la gestione e l’organizzazione di questa iniziativa.

Una suggestione. O meglio, un’idea (neppure troppo remota): quella che i campi da beach volley da allestire nella spiaggia antistante il sottopasso di via Goito, che da venerdì 12 a domenica 14 giugno accoglieranno la prima tappa del Campionato italiano assoluto della disciplina, rimangano al loro posto per larga parte dell’estate, cioè fino al 31 luglio, in modo da ospitare anche le competizioni territoriali. Andando a creare, di fatto, una vera e propria "arena per il beach volley" in salsa falconarese. Un’ipotesi che la Fipav avrebbe già condiviso con il Comune, manifestando l’interesse a sviluppare – proprio a Falconara – ulteriori progettualità legate alla pallavolo sulla sabbia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capitale del beach volley: arena per tutta l’estate Notizie correlate Leggi anche: Falconara torna a essere capitale del beach volley, dal 12 al 14 giugno ospiterà il Campionato Italiano Leggi anche: Riccione capitale europea del beach volley: torna il Beachline Festival con 200 campi lungo la spiaggia Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Laigueglia capitale del Beach Volley con la Coppa Italia Società; Campionato italiano Beach volley: Falconara pronta alla tappa tricolore: nasce il comitato; Mancano 200 giorni a Dakar 2026, la prima rassegna a cinque cerchi in Africa; Memorial Alessio Mustich: una settimana tra sport, ricordo e solidarietà. Napoli capitale del volley: in mille al Tour della schiacciataStudenti e giovani atleti in piazza Municipio insieme a due grandi campioni del passato come Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio ... rainews.it Napoli capitale del volley: piazza Municipio diventa un grande campo a cielo apertoLa manifestazione sarà articolata in due momenti principali per favorire la partecipazione del territorio. La mattinata sarà dedicata alle scuole: gli ... cronachedellacampania.it Verona capitale del volontariato 2027, 6.200 enti no profit nella provincia. La città scaligera vincitrice del bando nazionale di CsVnet. #ANSA - facebook.com facebook Verona capitale del volontariato 2027, 6.200 enti no profit nella provincia. La città scaligera vincitrice del bando nazionale di CsVnet #ANSA x.com