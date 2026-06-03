vieni avanti artista

Il Comune di Bologna ha richiesto ai cittadini di contribuire alla tinteggiatura dei muri imbrattati da graffiti, chiedendo loro di coprire almeno una parte dei costi. La richiesta arriva in seguito a un aumento di superfici vandalizzate nella città. Non sono stati specificati tempi o modalità di adesione, né chi sarà incaricato di effettuare i lavori. La decisione mira a ridurre l’impatto visivo dei graffiti senza interventi di manutenzione pubblica immediata.

Il Comune di Bologna chiede ai privati cittadini di tinteggiare, almeno in parte a loro spese, i muri deturpati dai graffiti. Il ragionamento del sindaco Lepore non fa una grinza: muro privato, ripristino privato. Il ragionamento del cittadino si può invece riassumere in una battuta: cornuto e mazziato. Non solo, infatti, subisce le angherie dei writer, ma sarà pure costretto a pagare. Frustrazione aggravata dal fatto che, come ben sanno i bolognesi, il muro appena tinteggiato è una sorta di istigazione a delinquere, un invito al writer a imbrattarlo di nuovo. Il contributo chiesto dal Comune diventerebbe, così, una sorta di tassa occulta. Un loop da cui è difficile uscire, se non con un cambio di mentalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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