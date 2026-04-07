Vieni avanti Carlino | come la piacentina Simona Trecordi ha ideato un business che la porta a girare l’Italia con i suoi cani

Simona Trecordi, originaria di Piacenza, ha avviato un’attività che la porta a spostarsi in diverse parti d’Italia con i suoi cani. Nel frattempo, un uomo di mezza età, scrittore e disoccupato, lavora come sceneggiatore per il cinema per sostenere la famiglia. La narrazione si apre con questa figura e il suo lavoro, senza ulteriori interpretazioni o dettagli personali.

«Henry Molise è uno scrittore di mezza età, disoccupato e costretto a mantenere la famiglia scrivendo per il cinema. Sogna di cambiare vita, di andarsene a Roma tra i suoi veri compaesani. Ha una moglie, Harriet, stufa di lui, oltre a quattro figli che non gli somigliano per niente. La comparsa in giardino di un cane randagio (che chiamerà Stupido), sornione ma perennemente eccitato, lo aiuterà a uscire da quello stato di avvilimento nel quale è piombato da molti mesi. Stupido non sarà particolarmente educato, obbediente, ma ha una dote che a Henry manca: il coraggio, la sfrontatezza. Quando Stupido si scontra con gli altri cani del vicinato e li sodomizza, Henry gioisce. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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