Vieni avanti Baffino | D’Alema pronuncia l’ennesima dichiarazione d’amore per la Cina video

Massimo D’Alema ha rinnovato le sue dichiarazioni sulla Cina, affrontando temi di geopolitica globale. In un video, il politico ha ripercorso alcuni ricordi legati al passato, quando i leader politici non venivano eletti direttamente dal pubblico, ma provenivano dalle segreterie di partito. La sua intervista ha suscitato discussioni e ha attirato l’attenzione su alcune sue posizioni riguardo alle relazioni internazionali.

A volte ritornano: Massimo D’Alema torna a dispensare lezioni di geopolitica globale, attingendo al suo personale bagaglio di ricordi, quando i premier non avevano la consacrazione diretta degli elettori, ma nascevano in laboratorio, tra le segreterie di partito. Erano i tempi dei governi nati con la procreazione assistita dal Quirinale. Lezione di geopolitica di D’Alema in salsa cinese. L’ex leader dei Ds, nonché ex premier ed ex ministro degli Esteri, sceglie la tribuna amica di Fanpage per suggerire soluzioni alla crisi globale, soluzioni che lui quando era a Palazzo Chigi ovviamente non aveva. Nel suo lungo colloquio con Valerio Nicolosi, D’Alema si produce in un esercizio ormai rodato: spiegare agli occidentali quanto siano sbagliati, arretrati e pure un po’ barbari, mentre invita a prendere lezione da potenze come Cina e Iran.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vieni avanti Baffino: D’Alema pronuncia l’ennesima dichiarazione d’amore per la Cina (video) Leggi anche: Baffino D’Alema, lo smemorato di Belgrado Sessant’anni fa De André pubblicava “Amore Che Vieni Amore Che Vai”: la storia di un’emozione imprevedibileEsattamente sessant’anni fa, il tre aprile 1966, usciva uno dei brani più celebri di Fabrizio De André, “Amore Che Vieni Amore Che Vai”, simbolo di...