videoclip italia awards due premi vinti da tommaso ottomano

Notizia in breve

Durante i Videoclip Italia Awards, il più importante evento dedicato alla scena videomusicale italiana, Tommaso Ottomano ha conquistato due premi. L’evento si è svolto a Monte Argentario e ha visto premiate diverse opere e artisti del settore. Ottomano ha ricevuto riconoscimenti per due differenti lavori presentati durante la manifestazione. La cerimonia ha attirato numerosi partecipanti e addetti ai lavori del mondo della musica e del videoclip.