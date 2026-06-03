Videoclip Italia Awards Due premi vinti da Tommaso Ottomano

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Videoclip Italia Awards, il più importante evento dedicato alla scena videomusicale italiana, Tommaso Ottomano ha conquistato due premi. L’evento si è svolto a Monte Argentario e ha visto premiate diverse opere e artisti del settore. Ottomano ha ricevuto riconoscimenti per due differenti lavori presentati durante la manifestazione. La cerimonia ha attirato numerosi partecipanti e addetti ai lavori del mondo della musica e del videoclip.

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MONTE ARGENTARIO Tommaso Ottomano (foto) vince ai Videoclip Italia Awards, il principale evento della scena videomusicale italiana. Sono due i premi vinti dal portoercolese Tommaso Sabatini come regista del videoclip di Volevo essere un duro: oltre al premio speciale assegnato dal magazine Billboard Italia preannunciato in maggio, con la cerimonia dei premi assegnati a Milano venerdì scorso, il regista originario di Porto Ercole ottiene anche il massimo riconoscimento tra i videoclip realizzati per canzoni indie. Anche co-autore della canzone insieme a Lucio Corsi, Ottomano ha realizzato per lui un’opera che rimanda a molte altre: dalla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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