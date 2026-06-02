Enea Colombi a Milano | tre premi ai Videoclip Italia Awards
Enea Colombi ha vinto tre premi ai Videoclip Italia Awards a Milano. La giuria studentesca ha assegnato il riconoscimento per un videoclip realizzato, anche grazie alla qualità tecnica e creativa del lavoro. I premi includono riconoscimenti per miglior regia, miglior montaggio e miglior fotografia. Colombi ha ricevuto i premi durante la cerimonia, tenutasi in una location nel centro della città.
? Domande chiave Quali sono i tre premi specifici vinti da Enea Colombi?. Come ha ottenuto il riconoscimento della giuria studentesca a Milano?. Perché il 2025 sarà l'anno decisivo per la sua carriera?. Dove lavorerà il regista dopo il successo ottenuto in Italia?.? In Breve Premi per miglior montaggio (Ceri Wax) e premio giuria studentesca (Shablo con Gué).. Evento svoltosi a Milano venerdì 29 maggio con otto nomination totali ricevute.. Masterclass tenuta mercoledì scorso per studenti e colleghi del settore video.. Proiezione futura verso i mercati dei paesi anglofoni dopo successi agli UK Music Video Awards.. Il trionfo di Colombi ai Videoclip Italia Awards: tre premi per il talento piacentino a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Si è chiusa a Milano la quinta edizione dei Videoclip Italia Awards. Quattro premi al videoclip di Maledetta Rabbia di Blanco, tre ai lavori per Shablo (La mia parola, Manifesto), due al videoclip di Volevo essere un duro di Lucio Corsi. Enea Colombi regista dell - Facebook facebook
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