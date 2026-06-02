Enea Colombi ha vinto tre premi ai Videoclip Italia Awards a Milano. La giuria studentesca ha assegnato il riconoscimento per un videoclip realizzato, anche grazie alla qualità tecnica e creativa del lavoro. I premi includono riconoscimenti per miglior regia, miglior montaggio e miglior fotografia. Colombi ha ricevuto i premi durante la cerimonia, tenutasi in una location nel centro della città.

? Domande chiave Quali sono i tre premi specifici vinti da Enea Colombi?. Come ha ottenuto il riconoscimento della giuria studentesca a Milano?. Perché il 2025 sarà l'anno decisivo per la sua carriera?. Dove lavorerà il regista dopo il successo ottenuto in Italia?.? In Breve Premi per miglior montaggio (Ceri Wax) e premio giuria studentesca (Shablo con Gué).. Evento svoltosi a Milano venerdì 29 maggio con otto nomination totali ricevute.. Masterclass tenuta mercoledì scorso per studenti e colleghi del settore video.. Proiezione futura verso i mercati dei paesi anglofoni dopo successi agli UK Music Video Awards.. Il trionfo di Colombi ai Videoclip Italia Awards: tre premi per il talento piacentino a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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