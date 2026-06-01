Il regista piacentino Enea Colombi vince 3 premi ai Videoclip Italia Awards
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: Regista dell'anno, Miglior montaggio per il videoclip della canzone Solo 2 di Ceri Wax, e il Premio della giuria studentesca per il videoclip de La mia parola di Shablo con Gué, Joshua e Tormento. Erano state in tutto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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