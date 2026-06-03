VIDEO | Questo sarà lo stadio dei bambini inaugurato il campetto della Magione riqualificato dal Palermo

Notizia in breve

È stato inaugurato oggi il campetto di calcio della piazza della Magione, riqualificato dal Palermo. Il presidente del club ha dichiarato che si tratta del primo stadio dedicato ai bambini nel quartiere. L'intervento di riqualificazione ha restituito l'area alla comunità, che ora può utilizzarla per attività sportive. L'apertura è stata accompagnata da un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali partecipanti o programmi futuri.