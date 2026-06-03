VIDEO | Questo sarà lo stadio dei bambini inaugurato il campetto della Magione riqualificato dal Palermo
È stato inaugurato oggi il campetto di calcio della piazza della Magione, riqualificato dal Palermo. Il presidente del club ha dichiarato che si tratta del primo stadio dedicato ai bambini nel quartiere. L'intervento di riqualificazione ha restituito l'area alla comunità, che ora può utilizzarla per attività sportive. L'apertura è stata accompagnata da un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali partecipanti o programmi futuri.
"Questo sarà lo stadio dei bambini, il primo stadio della Magione". Sono le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, in occasione dell'inaugurazione del campetto di calcio della piazza, restituito oggi al quartiere dopo un importante intervento di riqualificazione realizzato dal club. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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