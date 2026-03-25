Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione del campetto sportivo di piazza Magione a Palermo. L’intervento fa parte del progetto “Palermo in the Community” promosso dal Comune e sostenuto dal Palermo FC. Le operazioni riguardano il miglioramento delle strutture e delle superfici dell’area sportiva, destinata a essere riaperta alla comunità una volta terminati i lavori.

Nell'ambito del progetto che vede affiancati il Palermo Fc e il Comune. All’avvio dell’intervento erano presenti il sindaco Lagalla, il presidente rosanero Mirri e gli assessori Carta e Anello. Previsti il rifacimento del manto e delle strutture, e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione Sono partiti ieri i lavori di riqualificazione del campetto sportivo di piazza Magione, nell’ambito del progetto del Palermo FC “Palermo in the Community”, promosso dal Comune. All’avvio dell’intervento erano presenti il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Palermo Fc Dario Mirri e gli assessori alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta e allo Sport Alessandro Anello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Palermo in the Community", partiti i lavori di riqualificazione del campetto della Magione

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