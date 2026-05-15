Fregene riqualificato il boschetto della scuola Arcobaleno | restituito ai bambini
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Il boschetto della scuola dell'infanzia comunale "Arcobaleno" di Fregene, nel comune di Fiumicino, è stato inaugurato questa mattina dopo un intervento di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza che ha restituito ai bambini un'area verde a lungo abbandonata al degrado.Alla cerimonia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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