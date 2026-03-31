L’ingresso dell’ospedale pediatrico di Firenze ora ospita uno strumento donato ai bambini, proveniente da un’installazione realizzata in un edificio storico della città. L’opera combina elementi visivi e sonori, creando un ambiente che unisce arte e musica. La donazione è stata effettuata da un ente culturale e si inserisce nel progetto di arricchimento degli spazi dedicati ai piccoli pazienti.

FIRENZE – L’ingresso dell’ospedale pediatrico fiorentino si arricchisce di un nuovo elemento capace di fondere espressione visiva e musica. Da oggi, ad accogliere i piccoli pazienti e le loro famiglie, ci sarà uno speciale pianoforte d’artista personalizzato in ogni suo dettaglio dalla creatività di Skim. Lo strumento si presenta come un concentrato della poetica visiva dell’artista fiorentino. La superficie del pianoforte è stata interamente decorata utilizzando tinte estremamente vivaci e forme inconfondibili, tra cui spiccano elementi iconici come lettere dell’alfabeto, pennelli, matite e le immancabili piccole barche di carta. Prima di varcare le porte del Meyer, l’opera ha avuto un ruolo di primissimo piano nel panorama culturale cittadino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Da Palazzo Medici Riccardi alle corsie dell’ospedale: donato ai bambini del Meyer lo strumento d’artista

Articoli correlati

Leggi anche: A Palazzo Medici Riccardi la mostra "Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito"

Camici bianchi a Foggia, il rito spartiacque per 180 futuri medici: dalla teoria alle corsie dell'ospedaleNel pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, nella Sala Turtur del Policlinico di Foggia, si è svolta la cerimonia di consegna dei camici bianchi agli...

Contenuti utili per approfondire su Palazzo Medici Riccardi

Temi più discussi: Le Buchette raccontano il Vino e le sue Melodie. Mostra, incontri ed eno-concerti nelle Sale Ginori di Palazzo Medici Riccardi dal 26 al 31 marzo con ingresso libero; Palazzo Medici Riccardi: concluso il restauro per le facciate da 2,1 milioni di euro; Palazzo Medici Riccardi a Firenze, concluso il restauro delle facciate; Paura a Palazzo Medici Riccardi. Rogo di motorini nella corte. La ricarica il possibile innesco.

Palazzo Medici Riccardi: concluso il restauro per le facciate da 2,1 milioni di euroIl convegno ha fatto il punto sull'esito dei lavori da poco conclusi nella sede della Città metropolitana di Firenze: ora si va verso il piano per la manutenzione delle facciate ... intoscana.it

Paura a Palazzo Medici Riccardi. Rogo di motorini nella corte. La ricarica il possibile innescoL’incendio è divampato intorno alle tredici di ieri. Una persona soccorsa dal 118, evacuato per precauzione anche un asilo. Tempestivo intervendo dei vigili del fuoco. Danni all’edificio. lanazione.it

BENOZZO GOZZOLI (Scandicci 1420 - Pistoia 1497) Firenze - Palazzo Medici Riccardi Cappella dei Magi Parziale affresco cm 405x516 realizzato nel 1459 - facebook.com facebook

La Galleria degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi, sede della @CittaMetro_FI, per celebrare i 60 anni di carriera di Patty Pravo e il nuovo disco “Opera”. Tantissimi fan hanno abbracciato l’artista x.com