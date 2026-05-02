Attentato a Trump ecco le immagini dell' attacco | VIDEO

Durante un evento pubblico, un uomo è entrato improvvisamente con un fucile in mano, attraversando un metal detector. Dopo aver puntato l’arma contro un agente di sicurezza, si è allontanato dall’inquadratura. Sono state diffuse immagini che mostrano i momenti dell’attacco, mentre le autorità stanno analizzando gli eventi accaduti. La scena si è svolta davanti alle telecamere, con il sospetto che l’individuo abbia agito con l’intenzione di causare danni.

Esce d'improvviso da una porta con un fucile in mano e corre attraverso il metal detector, poi punta l'arma contro un'agente di sicurezza ed esce dall'inquadratura. È quanto si vede da un nuovo video, pubblicato dagli inquirenti e diffuso da Fox News, che ritrae il giovane Cole Allen mentre compie l'attentato durante la Cena dei corrispondenti alla Casa Bianca l'obiettivo ultimo di colpire e uccidere il presidente Usa Donald Trump. Il fatto, accaduto lo scorso 26 aprile a Washington, è stato quindi ripreso dalle telecamere a circuito chiuso che forniscono ulteriori dettagli sulla dinamica del colpo. NEW: U.S. Attorney Pirro posts video showing the alleged White House Correspondents' Association Dinner gunman charging past security.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Attentato a Trump, ecco le immagini dell'attacco | VIDEO Disparos en Cena de Corresponsales: Trump Evacuado y Sospechoso Detenido | Análisis Ruckauf Notizie correlate Attentato a Trump, Cole Tomas Allen e la foto scattata prima dell'attaccoCole Tomas Allen, sospettato di aver fatto irruzione e di aver aperto il fuoco all’Hilton hotel di Washington durante la cena di Donald Trump con i... Donald Trump irride l'Iran, la Casa Bianca pubblica le immagini dell'attacco Usa con la Macarena in sottofondoMartedì 3 marzo, l’account ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato le immagini dell’attacco all’Iran in un video accompagnato, in sottofondo dalla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spari alla cena di Trump con i giornalisti, l’attentatore non sta collaborando; Attentato a Trump: ecco perché Trump e Vance sono stati evacuati separatamente; Attentato a Trump, la testimonianza dell'inviata del Corriere della Sera ad Omnibus su La 7; Attentato a Trump: arrestato l’uomo che ha sparato alla cena con i giornalisti. Presidente in salvo. «Era tutto previsto?» Il fallito attentato a Trump alimenta teorie complottiste selvagge: ecco le più folliPrima la portavoce Karoline Leavitt dice «Saranno sparati dei colpi stasera», poi durante la cena di gala si sentono davvero degli spari. Il marito mette in guardia una giornalista, mentre lo staff di ... bluewin.ch Attentato a Trump, fermato l’aggressore: confermata la visita di Re Carlo III negli Stati UnitiLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it Fanpage.it. . Attentato a Trump, video inedito che ritrae Cole Tomas Allen correre oltre i metal detector prima del caos - facebook.com facebook Le autorità che indagano sull'attentato a Trump, sventato il 25 aprile, hanno diffuso un nuovo video della sparatoria in cui Cole Tomas Allen, il 31enne arrestato che ora rischia l'ergastolo, fa un sopralluogo nell'hotel e il momento in cui viola i controlli di sicur x.com