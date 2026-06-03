VIDEO | Olimpiadi dello Jato oltre 200 studenti in gara a Balestrate | Meno social e più vita vera
Oltre 200 studenti hanno partecipato a Balestrate alla prima edizione delle Olimpiadi dello Jato, gareggiando tra le strade del paese. L’evento ha coinvolto i giovani in attività che promuovono il confronto diretto, lontano dai social media. La manifestazione si è svolta senza incidenti e con un'ampia partecipazione di pubblico. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati delle competizioni o sulle modalità di svolgimento.
Oltre 200 studenti si sono sfidati per le strade di Balestrate nella prima edizione delle olimpiadi dello Jato. La manifestazione sportiva e culturale è stata promossa dall’istituto comprensivo Rettore Filippo Evola di Balestrate e Trappeto, diretto dal dirigente scolastico Benedetto Lo Piccolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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