VIDEO | Olimpiadi dello Jato oltre 200 studenti in gara a Balestrate | Meno social e più vita vera

Notizia in breve

Oltre 200 studenti hanno partecipato a Balestrate alla prima edizione delle Olimpiadi dello Jato, gareggiando tra le strade del paese. L’evento ha coinvolto i giovani in attività che promuovono il confronto diretto, lontano dai social media. La manifestazione si è svolta senza incidenti e con un'ampia partecipazione di pubblico. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati delle competizioni o sulle modalità di svolgimento.