Balestrate l' istituto Rettore Evola presenta le Olimpiadi dello Jato | oltre 200 studenti in gara

Notizia in breve

Oltre 200 studenti partecipano alle Olimpiadi dello Jato, organizzate dall’istituto Rettore Evola a Balestrate. La competizione coinvolge varie discipline sportive, con l’obiettivo di promuovere la storia, le tradizioni e il senso di comunità del territorio attraverso lo sport. La manifestazione si svolge in diverse giornate e vede la partecipazione di studenti di diverse scuole della zona. La finalità è favorire l’integrazione e la valorizzazione delle radici locali.