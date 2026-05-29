Balestrate l' istituto Rettore Evola presenta le Olimpiadi dello Jato | oltre 200 studenti in gara
Oltre 200 studenti partecipano alle Olimpiadi dello Jato, organizzate dall’istituto Rettore Evola a Balestrate. La competizione coinvolge varie discipline sportive, con l’obiettivo di promuovere la storia, le tradizioni e il senso di comunità del territorio attraverso lo sport. La manifestazione si svolge in diverse giornate e vede la partecipazione di studenti di diverse scuole della zona. La finalità è favorire l’integrazione e la valorizzazione delle radici locali.
Lo sport come strumento per valorizzare la storia, le tradizioni e il senso di comunità di un intero territorio. A Balestrate prenderanno il via dal 3 al 5 giugno le “Olimpiadi dello Jato”, grande manifestazione sportiva e culturale che coinvolgerà 15 scuole secondarie di primo grado provenienti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Accoglienza speciale ieri per gli alunni e i docenti della Szko?a Podstawowa z Oddzia?ami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie presso l’Istituto Rettore F. Evola di Balestrate! Una giornata all’insegna dell’amicizia, della condivision facebook