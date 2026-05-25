A lezione di taekwondo col maestro Andrea Notaro oltre 200 atleti allo stage di Balestrate

Notizia in breve

Oltre 200 atleti provenienti da tutta la Sicilia hanno partecipato a uno stage di taekwondo al PalaDaidone di Balestrate. L’evento si è svolto domenica e ha visto la presenza del maestro Andrea Notaro, cintura nera 9° Dan e pluricampione. Durante l’appuntamento si sono concentrati su esercizi di forme, tecniche di alta precisione e valori marziali. Lo stage ha rappresentato un’occasione di crescita tecnica e formazione per i partecipanti.