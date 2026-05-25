A lezione di taekwondo col maestro Andrea Notaro oltre 200 atleti allo stage di Balestrate
Oltre 200 atleti provenienti da tutta la Sicilia hanno partecipato a uno stage di taekwondo al PalaDaidone di Balestrate. L’evento si è svolto domenica e ha visto la presenza del maestro Andrea Notaro, cintura nera 9° Dan e pluricampione. Durante l’appuntamento si sono concentrati su esercizi di forme, tecniche di alta precisione e valori marziali. Lo stage ha rappresentato un’occasione di crescita tecnica e formazione per i partecipanti.
Una domenica all'insegna dello sport di alto livello, della crescita tecnica e dei valori marziali. Oltre 200 atleti da tutta la Sicilia si sono ritrovati ieri al PalaDaidone di Balestrate per un prestigioso stage di forme con il maestro Andrea Notaro, cintura nera 9° Dan e pluricampione del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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