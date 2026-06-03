VIDEO La pornografia non è un reato abbassiamo le tasse

C’era anche la nota performer e attivista Valentina Nappi questo pomeriggio in Piazza Libertà ad Avellino, per sostenere il banchetto di raccolta firme promosso da Radicali Italiani, Giovani Democratici. L’obiettivo della mobilitazione è chiaro: raggiungere 50.000 firme a livello nazionale per presentare una legge di iniziativa popolare e cancellare definitivamente la cosiddetta “Tassa Etica”, il discusso balzello che impone un’addizionale del 25% sui redditi (Irpef e Ires) di chi opera nel settore dei contenuti per adulti, dell’intrattenimento e di particolari espressioni artistiche come quelle pornografiche. Mostrando orgogliosamente il volantino della campagna “Aboliamo la Tassa Etica” ed esibendo il codice QR per la sottoscrizione digitale tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica sul portale stoptassaetica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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