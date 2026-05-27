Educazione affettiva a scuola Pro Vita boccia i disegni di legge in Senato | la pornografia viene ignorata decidano le famiglie

Pro Vita & Famiglia ha bocciato le proposte di legge sull'educazione affettiva in Senato, criticando il contenuto. L'associazione sostiene che la pornografia venga ignorata nelle proposte e che le decisioni debbano essere prese dalle famiglie. La discussione riguarda l'introduzione di programmi di educazione sentimentale nelle scuole, ma l'organizzazione si oppone, chiedendo che siano le famiglie a decidere sull'educazione dei figli in materia.

L’associazione Pro Vita & Famiglia respinge le proposte legislative sull’educazione affettiva e sentimentale nelle scuole. La posizione è emersa a Palazzo Madama, durante l’audizione in Commissione Istruzione. Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, la portavoce Maria Rachele Ruiu ha espresso una totale chiusura sulle bozze attualmente in esame. “Siamo contrari a tutti questi disegni di legge“, ha affermato la delegata, chiarendo subito dopo che “nessuno è accettabile nella forma attuale“. Il dibattito sui percorsi formativi si sposta poi sui dati globali, utilizzati dall’associazione per motivare il rifiuto dei testi. L’attenzione si concentra sull’inefficacia pratica di questi programmi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Educazione sessuo-affettiva nelle scuole non è competenza associazioni LGBT. Si indottrinamento.

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