Caro carburanti scongiurato il blocco dei tir I trasportatori pugliesi | Non abbassiamo la guardia

Da baritoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il fermo nazionale dei trasporti programmato per la prossima settimana è stato sospeso. I tir continuano a circolare regolarmente e non ci sono blocchi stradali in atto. I trasportatori pugliesi confermano di non abbassare la guardia, ma al momento nessuna azione di protesta o interruzione dei servizi di autotrasporto. La decisione evita l'interruzione delle consegne di carburanti e merci, mantenendo attivi i collegamenti logistici su tutto il territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nessun blocco stradale, i tir continuano a viaggiare. È stato ufficialmente sospeso il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto programmato per la prossima settimana, una notizia che fa respirare l'economia della Puglia e l'intero indotto logistico del territorio, fortemente penalizzati nelle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Comitato dei trasportatori siciliani convocato da Salvini, sospeso il blocco dei tir nell'Isola

Leggi anche: Carburanti, rincaro insostenibile: verso il blocco dei Tir

caro carburanti scongiurato ilCaro carburanti, pubblicato il nuovo decreto accise: quanto cambiano gli sconti su benzina e diesel dal 23 maggio e le misure per i tirIl nuovo decreto legge sulle accise è ufficialmente in vigore: quanto sarà lo sconto dal 23 maggio al 6 giugno. notizie.com

caro carburanti scongiurato ilCaro carburanti, taglio accise fino al 6 giugnoIl Governo conferma la riduzione su gasolio e benzina. Stop al blocco dei tir. Tutte le agevolazioni per le imprese ... tempostretto.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web