Caro carburanti scongiurato il blocco dei tir I trasportatori pugliesi | Non abbassiamo la guardia
Il fermo nazionale dei trasporti programmato per la prossima settimana è stato sospeso. I tir continuano a circolare regolarmente e non ci sono blocchi stradali in atto. I trasportatori pugliesi confermano di non abbassare la guardia, ma al momento nessuna azione di protesta o interruzione dei servizi di autotrasporto. La decisione evita l'interruzione delle consegne di carburanti e merci, mantenendo attivi i collegamenti logistici su tutto il territorio.
Nessun blocco stradale, i tir continuano a viaggiare. È stato ufficialmente sospeso il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto programmato per la prossima settimana, una notizia che fa respirare l'economia della Puglia e l'intero indotto logistico del territorio, fortemente penalizzati nelle. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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