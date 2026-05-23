Caro carburanti scongiurato il blocco dei tir I trasportatori pugliesi | Non abbassiamo la guardia

Notizia in breve

Il fermo nazionale dei trasporti programmato per la prossima settimana è stato sospeso. I tir continuano a circolare regolarmente e non ci sono blocchi stradali in atto. I trasportatori pugliesi confermano di non abbassare la guardia, ma al momento nessuna azione di protesta o interruzione dei servizi di autotrasporto. La decisione evita l'interruzione delle consegne di carburanti e merci, mantenendo attivi i collegamenti logistici su tutto il territorio.