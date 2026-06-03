VIDEO| I vent' anni di Funambolika con un programma internazionale da sogno ma per il Gran Galà serve il Teatro d' Annunzio
Il festival Funambolika celebra vent’anni con un programma internazionale, definito da organizzatori come un “sogno”. La manifestazione si svolge in diverse location, ma il Gran Galà è previsto al Teatro d’Annunzio. Per l’evento principale, sono stati annunciati artisti provenienti da vari paesi. La rassegna si svolge in varie date, con concerti e spettacoli di musica e danza. La direzione ha confermato il coinvolgimento di artisti di fama internazionale, senza specificare i nomi.
“Il Funambolika è come un regalo di Natale fatto in piena estate: scartandolo si è sempre sicuri di trovare qualcosa di meraviglioso”. La metafora che il suo fondatore e direttore artistico, Raffaele De Ritis, usa per presentare la ventesima edizione del Festival internazionale del Nuovo Circo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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