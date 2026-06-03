VIDEO| I vent' anni di Funambolika con un programma internazionale da sogno ma per il Gran Galà serve il Teatro d' Annunzio

Notizia in breve

Il festival Funambolika celebra vent’anni con un programma internazionale, definito da organizzatori come un “sogno”. La manifestazione si svolge in diverse location, ma il Gran Galà è previsto al Teatro d’Annunzio. Per l’evento principale, sono stati annunciati artisti provenienti da vari paesi. La rassegna si svolge in varie date, con concerti e spettacoli di musica e danza. La direzione ha confermato il coinvolgimento di artisti di fama internazionale, senza specificare i nomi.