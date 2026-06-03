VIDEO| I vent' anni di Funambolika con un programma internazionale da sogno ma per il Gran Galà serve il Teatro d' Annunzio

Da ilpescara.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il festival Funambolika celebra vent’anni con un programma internazionale, definito da organizzatori come un “sogno”. La manifestazione si svolge in diverse location, ma il Gran Galà è previsto al Teatro d’Annunzio. Per l’evento principale, sono stati annunciati artisti provenienti da vari paesi. La rassegna si svolge in varie date, con concerti e spettacoli di musica e danza. La direzione ha confermato il coinvolgimento di artisti di fama internazionale, senza specificare i nomi.

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“Il Funambolika è come un regalo di Natale fatto in piena estate: scartandolo si è sempre sicuri di trovare qualcosa di meraviglioso”. La metafora che il suo fondatore e direttore artistico, Raffaele De Ritis, usa per presentare la ventesima edizione del Festival internazionale del Nuovo Circo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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