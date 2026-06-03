VIDEO| A Pescara la prima tappa nazionale delle Spiagge della salute | sport intrattenimento e visite gratuite sul mare

A Pescara si è svolta la prima tappa del tour “Spiagge della salute”, un evento che combina sport, intrattenimento e visite gratuite sul mare. La manifestazione fa parte di un progetto che nel 2026 interesserà dieci spiagge italiane. Durante l’evento sono state organizzate attività e servizi aperti al pubblico, senza costi. La tappa di Pescara è stata la prima di una serie di tappe previste sul territorio nazionale.

È quella di Pescara la prima tappa del roadshow “Spiagge della salute” che nell’estate 2026 toccherà dieci spiagge italiane. L’appuntamento con l’evento che unisce sport e salute all’insegna di prevenzione e divertimento, senza far mancare l’aspetto della sicurezza al mare, è per domenica 7. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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