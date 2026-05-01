Latina 50 visite gratuite per la salute della donna all’ospedale Goretti

Da cdn.ilfaroonline.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Latina si è conclusa una settimana dedicata alla salute delle donne presso l’ospedale Goretti, durante la quale sono stati offerti servizi clinico-diagnostici e informativi senza costi. In totale, sono state effettuate cinquanta visite gratuite, con l’obiettivo di promuovere l’attenzione alla salute femminile. L’iniziativa si è svolta all’interno della Asl di Latina e ha coinvolto diverse professionalità sanitarie.

Latina, 1° maggio 2026 – Si è chiusa nella Asl di Latina una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi. Dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’Azienda Sanitaria pontina ha infatti aderito all’(H) Open Day promossa da Fondazione Onda ETS. All’ospedale “ Santa Maria Goretti ” di Latina sono state offerte gratuitamente alla popolazione femminile 50 visite tra neurologiche, diabetologiche, cardiologiche, senologiche e ginecologiche. Un’offerta multidisciplinare che ha coinvolto diverse unità operative e professionisti, consentendo di intercettare bisogni di salute eterogenei e di favorire l’accesso a percorsi di prevenzione e diagnosi precoce.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Argomenti più discussi: Salute femminile, al Goretti si chiude una settimana di visite gratuite; Salute della donna: chiusa una settimana di visite ed esami gratuiti al Santa Maria Goretti; Giornata salute donna: al Goretti 50 visite gratuite in sette giorni.

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