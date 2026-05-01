Latina 50 visite gratuite per la salute della donna all’ospedale Goretti

A Latina si è conclusa una settimana dedicata alla salute delle donne presso l’ospedale Goretti, durante la quale sono stati offerti servizi clinico-diagnostici e informativi senza costi. In totale, sono state effettuate cinquanta visite gratuite, con l’obiettivo di promuovere l’attenzione alla salute femminile. L’iniziativa si è svolta all’interno della Asl di Latina e ha coinvolto diverse professionalità sanitarie.

Latina, 1° maggio 2026 – Si è chiusa nella Asl di Latina una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi. Dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’Azienda Sanitaria pontina ha infatti aderito all’(H) Open Day promossa da Fondazione Onda ETS. All’ospedale “ Santa Maria Goretti ” di Latina sono state offerte gratuitamente alla popolazione femminile 50 visite tra neurologiche, diabetologiche, cardiologiche, senologiche e ginecologiche. Un’offerta multidisciplinare che ha coinvolto diverse unità operative e professionisti, consentendo di intercettare bisogni di salute eterogenei e di favorire l’accesso a percorsi di prevenzione e diagnosi precoce.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Giornata della salute della donna: visite gratuite all’ospedale di ApriliaAll’ospedale Città di Aprilia una due giorni dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: il 22 e il 23... Settimana in rosa al Morgagni-Pierantoni: visite e consulenze gratuite per la salute della donnaLa prevenzione torna protagonista in Romagna con un appuntamento che mette al centro il benessere femminile in tutte le sue sfaccettature. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Salute femminile, al Goretti si chiude una settimana di visite gratuite; Salute della donna: chiusa una settimana di visite ed esami gratuiti al Santa Maria Goretti; Giornata salute donna: al Goretti 50 visite gratuite in sette giorni. Il Brasile approva la legge contro il foie gras: sarà il primo paese dell’America Latina a proibirne produzione e vendita Continua a leggere: https://animalequality.it/comunicato-stampa/il-brasile-approva-la-legge-contro-il-foie-gras-sara-il-primo-paese-dellameri - facebook.com facebook Una cosa che forse pochi sanno è che originariamente, appena importati dall'America Latina, i pomodori erano tutti gialli e non rossi. Infatti, appena giunti da noi per la prima volta nel XVI secolo, si presentavano piccoli e gialli e per questo motivo furono chiam x.com