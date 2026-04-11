A Pisa si svolge una settimana dedicata alla salute delle donne, con appuntamenti gratuiti previsti dal 22 al 29 aprile. L'iniziativa offre visite e consulenze in diverse aree mediche, coprendo le varie fasi della vita femminile. L'evento mira a fornire servizi sanitari accessibili a tutte le donne interessate. La manifestazione si svolge in diverse strutture della città e coinvolge professionisti del settore.

Pisa, 11aprile 2026 – Una settimana dedicata alla salute della donna, che abbraccia le aree mediche più strettamente collegate alle varie fasi della vita femminile, con visite e consulenze gratuite. Dal 22 al 29 aprile, in occasione dalla “Giornata nazionale della salute della donna”, l’Aoup aderisce all’(H) Open Day sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. In 253 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi. Ill calendario prevede un fitto ventaglio di opportunità, che avranno luogo tutti allo stabilimento ospedaliero Santa Chiara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La salute delle donne: visite gratuite a Pisa. Dal 22 al 29, ecco il programma

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Tripletta al Pisa e decimo gol in campionato. È arrivato a gennaio ma Malen è già terzo nella classifica marcatori della Serie A con 10 gol in 12 partite. - facebook.com facebook

#Malen indemoniato, tripletta per rilanciare la #Roma: il #Pisa si arrende all'Olimpico x.com