Vicesindaco Maura Sarno si tira fuori | Spazio agli eletti

Il vicesindaco ha annunciato di voler lasciare il ruolo, affermando che lo spazio spetta agli eletti. In una nota, ha scritto che si tira fuori dalla politica amministrativa e che non parteciperà più alle decisioni ufficiali. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni all’interno del consiglio comunale, senza specificare i motivi. La sua uscita avviene prima di un possibile rinnovamento delle cariche politiche locali.

Tempo di lettura: 2 minuti In una nota, Maura Sarno, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Avellino, interviene per fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate in merito alla nomina del vicesindaco del Comune di Avellino e al ruolo del Movimento 5 Stelle nel confronto con il sindaco Nello Pizza. “Desidero fare chiarezza rispetto ad alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore riguardanti il ruolo di vicesindaco del Comune di Avellino. Il mio nome non è mai stato preso in considerazione per questo incarico e, pertanto, ogni ipotesi in tal senso è priva di fondamento. Pur avendo ricevuto numerosi attestati di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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