M5S Avellino Maura Sarno nominata coordinatrice provinciale

Una rappresentante del Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver accettato la nomina a coordinatrice provinciale per la provincia di Avellino. La decisione è stata comunicata con un messaggio in cui si esprime un senso di responsabilità e gratitudine per il ruolo assegnato. La nomina riguarda la gestione e il coordinamento delle attività del movimento nella regione, senza ulteriori dettagli su eventuali programmi o iniziative future.

Con profonda emozione e grande senso di responsabilità accolgo la nomina a Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Avellino. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Nazionale Giuseppe Conte il Vicepresidente Michele Gubitosa, il Coordinatore Regionale Salvatore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate M5S Avellino, Maura Sarno nuova coordinatrice provincialeTempo di lettura: 2 minuti Maura Sarno è la nuova Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle ad Avellino. L’avvocato Grisi nominata Coordinatrice cittadina di Azzurro Donna per SalernoTempo di lettura: 2 minutiL’avvocato Stefania Grisi è stata nominata nuova Coordinatrice cittadina di Azzurro Donna per Salerno. Una raccolta di contenuti Si parla di: M5S Avellino, Maura Sarno nuova coordinatrice provinciale. M5S, Maura Sarno nominata Coordinatrice Provinciale di AvellinoCon profonda emozione e grande senso di responsabilità accolgo la nomina a Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Avellino. Desidero innanzitutto ringraziare il President ... irpinianews.it Il M5S concede altre 24 ore al Pd: rinviato il tavolo ad AvellinoIl gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino ha deciso di concedere altre 24 ore al Partito Democratico, rinviando il tavolo politico inizialmente convocato per oggi alle 18.30. È quanto ... irpinianews.it