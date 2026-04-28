M5S Avellino Maura Sarno nuova coordinatrice provinciale

Maura Sarno è stata nominata nuova coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle ad Avellino. La nomina è stata ufficializzata di recente e sostituisce la precedente figura di riferimento del gruppo locale. La nomina si inserisce in un processo di riorganizzazione interna del movimento nella provincia. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del movimento senza ulteriori dettagli sui passaggi che hanno portato alla scelta.

Tempo di lettura: 2 minuti Maura Sarno è la nuova Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle ad Avellino. La nomina, che sarà ufficializzata dal Vicepresidente Michele Gubitosa nelle prossime ore, segna un passaggio importante per il Movimento sul territorio irpino. Sarno raccoglie il testimone puntando su radicamento locale, partecipazione e attenzione alle aree interne. “Maura Sarno nominata Coordinatrice Provinciale Avellino Con profonda emozione e grande senso di responsabilità accolgo la nomina a Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Avellino – si legge nella nota – Desidero innanzitutto ringraziare...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - M5S Avellino, Maura Sarno nuova coordinatrice provinciale Notizie correlate Fiume Sarno(M5S), Costa(M5S): “Grazie alla Procura di Torre Annunziata per l’impegno costante.”Qualiano, il sindaco contro il vandalismo: Perché distruggere ciò che è di tutti? Fiume Sarno(M5S), Costa(M5S): “Grazie alla Procura di Torre... Forza Italia, Sarno capogruppo in Consiglio provincialeTempo di lettura: 2 minuti I tre consiglieri provinciali eletti nella lista ‘Hirpinia Libera’, Mauro Piccolo, Marino Sarno e Mimmo Landi, si sono... Contenuti e approfondimenti Si parla di: M5S Avellino, Maura Sarno nuova coordinatrice provinciale. Il M5S concede altre 24 ore al Pd: rinviato il tavolo ad AvellinoIl gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino ha deciso di concedere altre 24 ore al Partito Democratico, rinviando il tavolo politico inizialmente convocato per oggi alle 18.30. È quanto ... irpinianews.it Avellino, Alto Calore: Spiniello, Sarno, Oliviero i nomi per il dopo Lenzi«Un cambio di passo nella governance dell'Alto Calore, con l'individuazione di un amministratore unico scelto collegialmente dai sindaci-soci, fuori dalle logiche dei partiti e orientato ... ilmattino.it