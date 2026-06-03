Il portiere, attualmente in forza a un club di Serie A, era stato avvicinato alla Juventus già nel 2023. La trattativa non si era concretizzata, ma ora il nome torna a circolare come possibile obiettivo per il prossimo mercato. Le due parti potrebbero riunirsi dopo tre anni, in un percorso che ha avuto un’interruzione temporanea. La Juventus valuta ancora questa opzione, senza conferme ufficiali.

di Francesco Spagnolo Vicario resta un nome nel mirino della Juventus per questo calciomercato. Il portiere poteva vestire bianconero già nel 2023. Il calciomercato vive di traiettorie imprevedibili, destini incrociati e clamorosi ritorni di fiamma. In queste ore, un nome che è ritornato in auge alla Continassa è quello di Vicario. Il portiere non è assolutamente un nome nuovo per la Juventus, anzi, rappresenta un vecchio pallino mai del tutto dimenticato dalla dirigenza bianconera, pronta a ridisegnare le gerarchie tra i pali. Per capire le origini di questa trattativa, bisogna fare un piccolo salto indietro nel tempo. Già nel 2023 il portiere era stato ad un passo dai colori bianconeri per sostituire Szczesny, ma poi non se ne fece nulla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vicario alla Juve, le strade potrebbero incontrarsi a tre anni di distanza: spunta quel precedente

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