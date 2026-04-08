Vicario alla Juve via libera per i bianconeri? Questo club sembra pronto al passo indietro Le ultimissime sul futuro del portiere

Il futuro del portiere Vicario si fa strada tra le ipotesi di mercato in Italia. La Juventus potrebbe considerare l’idea di mettere da parte le trattative, mentre l’Inter sta valutando una soluzione alternativa, anche a causa dei costi. Le decisioni sulle eventuali mosse dei club sono ancora in fase di discussione e non ci sono conferme ufficiali. Le trattative tra le parti sono in corso, ma nulla è stato ancora definito.

di Francesco Spagnolo Vicario alla Juve, l’Inter sarebbe ragionando sulla possibilità di fare un passo indietro per questioni di prezzo. E Comolli è pronta ad approfittarne. Il calciomercato non dorme mai e i riflettori della Serie A tornano ad accendersi prepotentemente su uno dei profili più interessanti del panorama internazionale. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la Vicario alla Juve potrebbe trasformarsi da semplice suggestione a una trattativa concreta, specialmente alla luce dei recenti sviluppi che coinvolgono le dirette concorrenti. Fino a poche settimane fa, Guglielmo Vicario sembrava essere l’obiettivo numero uno dell’Inter per il dopo-Sommer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra pronto al passo indietro. Le ultimissime sul futuro del portiere Restes Juve, i bianconeri hanno osservato da vicino il portiere del Rennes. Sarà lui il futuro numero uno? Le ultimissime sul giocatore francesedi Redazione JuventusNews24Restes Juve, i bianconeri seguono da vicino il portiere francese e potrebbe essere lui il futuro numero uno del club... Alisson Juve, i bianconeri non mollano: possibile un nuovo tentativo. Le ultimissime sul portiere brasilianodi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, possibile in futuro un nuovo tentativo per il portiere brasiliano nonostante il rinnovo con il Liverpool. Temi più discussi: La Juventus fiuta il colpo a zero dalla Spagna: nel mirino Chuki; Vicario il preferito, ma l'Inter valuta le alternative: il piano B porta ad un classe 2004 in Ligue 1; Juventus, Di Gregorio e Perin bocciati: Comolli pesca i sostituti in Serie A e in Premier, tutti i nomi; Viviano: Chi prenderei tra Carnesecchi e Vicario. Sommer? E’ stato un top ma…. Juve, Vicario ed Udogie nel mirino: trattativa più facile se il Tottenham retrocedeLa Juventus continua a seguire con attenzione 2 giocatori del Tottenham, già nel giro della nazionale azzurra: si tratta di Guglielmo Vicario, portiere classe 1996, e Destiny Udogie, ... tuttojuve.com Vicario-Juve, interessi convergenti: Di Gregorio e Perin ai saluti e tutti i nomi per la rivoluzione in portaSi guardano da lontano, con magnetismo, tra le pieghe delle rispettive insoddisfazioni, speranzosi di poter riscrivere - presto - un nuovo capitolo insieme. Vale per la Juve, la cui porta da qualche ... tuttosport.com #Vicario alla #Juventus Ci sono novità importanti - facebook.com facebook The Sun - #Vicario lascerà il Tottenham, Inter in prima fila. Per la sostituzione le idee sono due x.com