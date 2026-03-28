Durante una serata libera concessa dall’allenatore, alcuni calciatori della nazionale italiana si sono riuniti in una bisteccheria vicino a Coverciano. Tra i presenti c’erano Barella, Bastoni, Dimarco e il portiere dell’Inter, che è al centro di trattative per un possibile trasferimento. La cena di gruppo si è svolta prima della partita contro la Bosnia. Sono state scattate alcune fotografie dell’evento.

La squadra si costruisce anche intorno a un tavolo apparecchiato per trovare ancor più sintonia e serenità. Per quanto riguarda la Nazionale, ha mostrato la strada il commissario tecnico Gennaro Gattuso ed è stato preso ad esempio da alcuni dei suoi giocatori. E così ieri sera, per la serata libera concessa dal c.t. alcuni sono andati a cena insieme, proprio come hanno fatto gli interisti-azzurri con due “infiltrati”. A tavola con Barella, Di Marco, Bastoni e Pio Esposito c’erano anche lo juventino Locatelli e Guglielmo Vicario, adesso al Tottenham e aggregato comunque ai convocati per fare gruppo, anche se non può essere a disposizione perché è stato da pochi giorni sottoposto a un intervento all’ernia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Italia si fa a tavola! Cena di gruppo pre-Bosnia: le foto. E tra gli interisti spunta Vicario...

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