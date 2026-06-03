Viareggio strada in salita Terzo ko nella prima tappa
Durante la prima tappa di una competizione, la squadra di Viareggio ha subito la sua terza sconfitta. La gara si è conclusa con un punteggio di 6-5 a favore della squadra di Milano. I giocatori di Milano coinvolti sono stati Carpita, Genovali, Piu, Brendo, Savarese, Ghilarducci, Lourenco, Campolongo, Tinaglia, Gabrielli e Chiodi. La partita si è svolta in una strada in salita, secondo quanto riferito.
città di milano 6 viareggio 5 CITTÀ DI MILANO: Carpita, Genovali, Piu, Brendo, Savarese, Ghilarducci, Lourenco, Campolongo, Tinaglia, Gabrielli, Chiodi. ECORIS VIAREGGIO: Gean Pietro, Sapienza, Josep Jr, Tulio, Marinai, Santini, Sassari, Lasagna, Giordani, Battini, Lombardi. All. Corosiniti. Arbitri: Longo di Paola, Cosseddu di Nuoro. Reti: 3’ pt Genovali (C), 3’ pt Gean Pietro (V), 10’ pt Lourenco (C), 1’ st Josep Jr (V), 3’ st Tulio (V), 7’ st Sassari (V), 8’ st Piu (C), 10’ st Battini (V), 4’ tt Genovali (C), 6’ tt Brendo (C), 8’ tt Lourenco (C) Note: parziali 2-1, 3-5. CASTELSARDO (Sassari) – Si chiude malissimo la prima tappa della poule Scudetto di Serie A per la Ecoris Viareggio, che dopo la sconfitta (5-3) di lunedì sera con il Cagliari, cade ieri anche contro il Città di Milano (6-5). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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