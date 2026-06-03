viareggio strada in salita terzo ko nella prima tappa

Notizia in breve

Durante la prima tappa di una competizione, la squadra di Viareggio ha subito la sua terza sconfitta. La gara si è conclusa con un punteggio di 6-5 a favore della squadra di Milano. I giocatori di Milano coinvolti sono stati Carpita, Genovali, Piu, Brendo, Savarese, Ghilarducci, Lourenco, Campolongo, Tinaglia, Gabrielli e Chiodi. La partita si è svolta in una strada in salita, secondo quanto riferito.