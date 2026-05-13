LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | diluvio incessante lungo la prima salita

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la prima tappa del Giro d’Italia 2026 è partita sotto una pioggia incessante, che ha reso particolarmente difficile la salita iniziale. Durante la corsa, tra i fuggitivi si è avvicinato anche Campenaerts del Team Visma – Lease a Bike, che sta per rientrare nel gruppo di testa. La classifica generale si aggiorna di continuo, mentre i ciclisti affrontano le condizioni meteo avverse lungo il percorso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:14 Sta per rientrare sui fuggitivi anche l’attivissimo Campenaerts (Team Visma – Lease a Bike). 13:12 Due chilometri al GPM e pendenze che si addolciscono. 13:12 Si forma un terzetto al comando con Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious) che si unisce a Silva e Rubio. Gruppo ad una dozzina di secondi. 13:11 Non si placa il diluvio che accompagna la corsa sin dall’imbocco della salita di Prestieri. 13:08 Einer Rubio (Movistar Team) raggiunge Silva. Il colombiano in classifica generale è a 10 secondi da Ciccone. 13:06 Sembra essersi ripreso dalla mazzata di ieri Thomas Silva (XDS Astana Team).🔗 Leggi su Oasport.it

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