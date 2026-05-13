LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | diluvio incessante lungo la prima salita

Oggi la prima tappa del Giro d’Italia 2026 è partita sotto una pioggia incessante, che ha reso particolarmente difficile la salita iniziale. Durante la corsa, tra i fuggitivi si è avvicinato anche Campenaerts del Team Visma – Lease a Bike, che sta per rientrare nel gruppo di testa. La classifica generale si aggiorna di continuo, mentre i ciclisti affrontano le condizioni meteo avverse lungo il percorso.

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