Dopo il ko in Coppa Italia la rabbia di Luca Percassi contro l’arbitro Atalanta è tutta in salita la strada per l’Europa

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, il presidente dell’Atalanta ha espresso pubblicamente la sua rabbia nei confronti dell’arbitro. La squadra bergamasca, che puntava a una qualificazione europea, si trova ora in una situazione difficile, con le speranze di tornare in campo internazionale ridotte significativamente. La sconfitta in coppa ha segnato un passo negativo nel percorso stagionale della squadra, che vede ora compromessa una delle possibilità di ottenere un piazzamento in Europa.

Per l’ Atalanta la strada che riporta in Europa, obiettivo minimo a inizio stagione, è diventata tutta in salita, senza più avere l’opzione della coppa Italia. Quattro punti da recuperare su Como e Roma appaiate al quinto e sesto posto, in cinque giornate, con complicate trasferte sui campi di Cagliari, Milan e Fiorentina e il confronto diretto casalingo contro il Bologna, ottavo, che insegue a sei punti di distacco. Europa lontana per la Dea che, battendo la Lazio, avrebbe potuto mettersi in tasca due qualificazioni: alla Conference League e alla Supercoppa Italiana. Da due coppe al rischio di non farne nessuna, dopo una notte da dimenticare per i quattro errori consecutivi dal dischetto degli specialisti e gli episodi condizionati dalle scelte arbitrali, contestate dall’Atalanta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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