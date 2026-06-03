Viaggio tra pittura e scultura - inaugurazione sabato 6 giugno ore 17,30

Sabato 6 giugno alle ore 17,30 verrà inaugurata in Galleria Sant'Andrea, Via Cavestro, 6 a Parma la collettiva del Laboratorio delle Arti EOS "Viaggio fra Pittura e Scultura". La mostra continuerà fino a giovedì 18 giugno.Gli artisti EOS hanno saputo unire le loro abilità artistiche per creare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Mostra collettiva Cavalli e Cavalieri 2026 - immagini di opere e artisti

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