Viaggio tra pittura e scultura - inaugurazione sabato 6 giugno ore 17,30

Da parmatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno alle ore 17,30 verrà inaugurata in Galleria Sant'Andrea, Via Cavestro, 6 a Parma la collettiva del Laboratorio delle Arti EOS "Viaggio fra Pittura e Scultura". La mostra continuerà fino a giovedì 18 giugno.Gli artisti EOS hanno saputo unire le loro abilità artistiche per creare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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