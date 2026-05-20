I segni dello zodiaco e i quattro elementi inaugurazione sabato 23 maggio ore 17

Sabato 23 maggio alle 17 si terrà l'inaugurazione di un evento dedicato ai segni dello zodiaco e ai quattro elementi. La serata si propone di esplorare il legame tra le costellazioni e le varie componenti naturali attraverso incontri e approfondimenti. Durante l'evento, verranno illustrate le caratteristiche associate ai segni zodiacali e alle loro corrispondenze con gli elementi, offrendo un'occasione per conoscere meglio questi temi attraverso presentazioni e dialoghi con esperti del settore.

Nella notte, volgendo lo sguardo in su, miriadi di stelle vibrano e sentiamo un legame ancestrale fra cielo e terra. Nello Zodiaco 12 sono i segni e 4 gli elementi che sono stati rappresentati, già a partire dai babilonesi e dagli egizi; nell'Iliade lo Zodiaco nello scudo di Achille rappresenta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Stessa cosa che mi chiederei pure io se non conoscessi sulla mia pelle l’effetto che ha la bilancia sul povero venere in balli sul caos ecc ecc di tutti gli altri segni dello zodiaco #senzagnocca x.com

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