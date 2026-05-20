I segni dello zodiaco e i quattro elementi inaugurazione sabato 23 maggio ore 17

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio alle 17 si terrà l'inaugurazione di un evento dedicato ai segni dello zodiaco e ai quattro elementi. La serata si propone di esplorare il legame tra le costellazioni e le varie componenti naturali attraverso incontri e approfondimenti. Durante l'evento, verranno illustrate le caratteristiche associate ai segni zodiacali e alle loro corrispondenze con gli elementi, offrendo un'occasione per conoscere meglio questi temi attraverso presentazioni e dialoghi con esperti del settore.

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Nella notte, volgendo lo sguardo in su, miriadi di stelle vibrano e sentiamo un legame ancestrale fra cielo e terra. Nello Zodiaco 12 sono i segni e 4 gli elementi che sono stati rappresentati, già a partire dai babilonesi e dagli egizi; nell'Iliade lo Zodiaco nello scudo di Achille rappresenta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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