Sabato 30 maggio alle ore 17.30 l' ultimo appuntamento della rassegna Primavera di Libri

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle ore 17.30 si svolgerà l'ultimo evento della rassegna Primavera di Libri a Camucia. La manifestazione si tiene nella località di Arezzo e si conclude con questo appuntamento. La rassegna, iniziata in precedenza, prevede incontri e presentazioni di libri. L'evento è aperto al pubblico e si svolge nel pomeriggio. Nessuna informazione aggiuntiva su autori o programmi specifici.