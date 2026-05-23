Sabato 30 maggio alle ore 17.30 l' ultimo appuntamento della rassegna Primavera di Libri
Sabato 30 maggio alle ore 17.30 si svolgerà l'ultimo evento della rassegna Primavera di Libri a Camucia. La manifestazione si tiene nella località di Arezzo e si conclude con questo appuntamento. La rassegna, iniziata in precedenza, prevede incontri e presentazioni di libri. L'evento è aperto al pubblico e si svolge nel pomeriggio. Nessuna informazione aggiuntiva su autori o programmi specifici.
Arezzo, 23 maggio 2026 – Sabato 30 maggio alle ore 17.30 si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna Primavera di Libri a Camucia. Il giornalista e storico Paolo Bruschi ci racconta la storia dell'Italia nel periodo del dopoguerra attraverso le vittorie di Fausto Coppi e Gino Bartali. La rinascita post bellica, i sogni, le speranze di un paese attraverso le gesta di due grandi campioni del ciclismo. Presentazione del libro La rinascita in bicicletta a cura di Paolo Bruschi sabato 30 maggio ore 17.30 presso l’associazione Francesco Sandrelli in Via della Repubblica 5 a Camucia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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