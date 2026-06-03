A Villa Rovere è in corso una mostra dedicata all’arte di Valentina Tamborra, che esplora la cultura dei Sami. L’esposizione utilizza una ghiacciaia storica come sfondo e include installazioni visive e sonore ispirate al popolo sami, con suoni sciamanici che accompagnano il percorso nel bosco. La mostra mette in relazione l’ambiente naturale con le tradizioni di questo popolo indigeno, offrendo un’esperienza sensoriale e culturale.

Come può una ghiacciaia storica raccontare l'anima del popolo Sami?. Quali suoni sciamanici animeranno il percorso visivo nel bosco?. Perché la cultura dei Sami è stata per secoli repressa?. Chi ha collaborato con Valentina Tamborra per questo racconto corale?.? In Breve Collaborazione con Diego Ronzio e lettura della Genesi di Federica Fracassi. Installazione nella ghiacciaia di Villa Rovere a Correggio il 6 e 7 giugno 2026. Integrazione di canti joik e suoni di tamburo sciamanico nell'opera. Partecipazione al festival gARTen con mercato artigianale bazART e corsi creativi. Valentina Tamborra presenta I Nascosti al Parco di Villa Rovere il 6 e 7 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viaggio tra i Sami: l’arte di Valentina Tamborra a Villa Rovere

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